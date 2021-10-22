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ООН приостанавливает гуманитарные рейсы в город Мэкэле

ООН приостанавливает гуманитарные рейсы в город Мэкэле Организация Объединенных Наций приостанавливает свои гуманитарные рейсы в город Мэкэле в эфиопском штате Тыграй.
Другие страны
22 октября 2021 г. 20:39
ООН приостанавливает гуманитарные рейсы в город Мэкэле

Организация Объединенных Наций приостанавливает свои гуманитарные рейсы в город Мэкэле в эфиопском штате Тыграй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Все рейсы Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН в Мэкэле приостановлены до последующего уведомления", - сказал он.

ООН прекратила полеты в Мэкэле после того, как во время прибытия самолета с гуманитарной помощью в пятницу произошел авиаудар, сообщил представитель организации.

Гуманитарный рейс ООН в пятницу вынужден был отказаться от посадки в административном центре эфиопского региона Тыграй - Мэкэле из-за авиадуаров военных Эфиопии, при обстреле на земле пострадали более 10 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке BMT Efiopiyaya humanitar reysləri dayandırıb

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