ООН приняла резолюцию по вакцинам по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран.

Как передает Report, об этом отмечает Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) в Twitter .

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения продолжает возглавлять борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети.