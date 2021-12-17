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ООН приняла резолюцию по вакцинам по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран

ООН приняла резолюцию по вакцинам по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 03:06
ООН приняла резолюцию по вакцинам по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о справедливом доступе к вакцинам против COVID-19 по инициативе Азербайджана и при поддержке 126 стран.

Как передает Report, об этом отмечает Постоянное представительство Азербайджанской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) в Twitter.

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения продолжает возглавлять борьбу с COVID-19", - говорится в сообщении Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети.

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Версия на азербайджанском языке BMT Azərbaycanın təşəbbüsü və 126 ölkənin sponsorluğu ilə vaksinlərlə bağlı qətnamə qəbul edib

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