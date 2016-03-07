ООН пригласила делегацию Дамаска в Женеву 14 марта

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Представители сирийского правительства получили от ООН приглашение на открытие межсирийских переговоров в Женеву, которое должно состояться 14 марта.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Agence France-Presse источник, близкий к властям Дамаска.
"Официальная делегация в воскресенье получила приглашение от ООН в Женеву 14 марта для участия в переговорах", - цитирует агентство слова своего источника.
Он не уточнил дату, когда представители сирийских властей должны прибыть в Женеву, что может произойти раньше начала переговоров.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook