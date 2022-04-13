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ООН предложила России инициативы по гуманитарным вопросам по Украине

ООН предложила России инициативы по гуманитарным вопросам по Украине ООН обратилась к России с гуманитарными инициативами по Украине, ждет ответа от Москвы.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 22:12
ООН предложила России инициативы по гуманитарным вопросам по Украине

ООН обратилась к России с гуманитарными инициативами по Украине, ждет ответа от Москвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

"Был сделан ряд предложений, и мы ждем ответа от Российской Федерации в отношении данных предложений, в числе которых локальное прекращение огня для коридоров доставки гуманитарной помощи, эвакуации и другие аспекты, которые смогут минимизировать влияние на гражданское население", - сказал он.

Кроме того, ООН предложила создать механизм с участием России и Украины для предотвращения инцидентов при оказании гуманитарной помощи. "Мы также предложили создание механизма с участием России, Украины, ООН и впоследствии гуманитарных организаций для предотвращения инцидентов в подобных ситуациях. У нас был ряд случаев, когда были заявления, что будут местные перемирия, а их не было, а потом все обвиняли друг друга", - сказал он. "Мы ждем ответа от Российской Федерации по нашим предложениям", - добавил он.

Гутерреш считает, что всеобщее перемирие в Украине в данный момент вряд ли возможно. "В настоящий момент всеобщее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно не кажется возможным", - сказал он. Гутерреш при этом не исключил возможность установления локальных режимов прекращения огня для облегчения гуманитарной ситуации в отдельных местах.

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