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ООН: Предложения Гутерриша по зерновой сделке учитывают позиции всех сторон

ООН: Предложения Гутерриша по зерновой сделке учитывают позиции всех сторон Сформулированные в письмах лидерам России, Украины и Турции предложения по продлению зерновой сделки учитывают позиции всех сторон.
Другие страны
5 мая 2023 г. 20:37
ООН: Предложения Гутерриша по зерновой сделке учитывают позиции всех сторон

Сформулированные в письмах лидерам России, Украины и Турции предложения по продлению зерновой сделки учитывают позиции всех сторон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Как вы знаете, генеральный секретарь Антониу Гутерриш передал всем сторонам предложения по продвижению, расширению и продлению черноморской инициативы, приняв во внимание выраженные сторонами позиции. Мы призываем все стороны продолжить дискуссии, преодолеть операционные сложности и работать на полное выполнение и продление инициативы", - сказал он.

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