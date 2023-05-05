ООН: Предложения Гутерриша по зерновой сделке учитывают позиции всех сторон

Сформулированные в письмах лидерам России, Украины и Турции предложения по продлению зерновой сделки учитывают позиции всех сторон.

Сформулированные в письмах лидерам России, Украины и Турции предложения по продлению зерновой сделки учитывают позиции всех сторон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Как вы знаете, генеральный секретарь Антониу Гутерриш передал всем сторонам предложения по продвижению, расширению и продлению черноморской инициативы, приняв во внимание выраженные сторонами позиции. Мы призываем все стороны продолжить дискуссии, преодолеть операционные сложности и работать на полное выполнение и продление инициативы", - сказал он.