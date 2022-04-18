О нас
Аудио новости

ООН предлагает РФ и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов

ООН предлагает РФ и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов ООН предлагает представителям России и Украины провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 20:32
ООН предлагает РФ и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов

ООН предлагает представителям России и Украины провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"В частности, я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители Российской Федерации и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал он.

Гриффитс отправится на этой неделе в Турцию, где обсудит ситуацию в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - отметил Гриффитс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UN invites Russia, Ukraine to discussing humanitarian issues

Самое читаемое

Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
В Стамбуле прогремел взрыв
В Стамбуле прогремел взрыв
18 апреля 2022 г. 10:24
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
В Украине убит еще один российский генерал
В Украине убит еще один российский генерал
16 апреля 2022 г. 18:35
Forbes: Крейсер Москва стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
Forbes: Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей россиян в войне с Украиной
14 апреля 2022 г. 21:36
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
Депутат выступил с резонансным заявлением в парламенте Армении
14 апреля 2022 г. 14:07
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
Определены места установки счетчиков электроэнергии в жилых домах и зданиях
15 апреля 2022 г. 21:31
В Киеве прогремели мощные взрывы
В Киеве прогремели мощные взрывы
15 апреля 2022 г. 04:15
Пожар на ракетном крейсере Москва локализован
Пожар на ракетном крейсере "Москва" локализован
14 апреля 2022 г. 13:55
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 12 атак ВС России, уничтожено 10 танков
18 апреля 2022 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi