ООН предлагает РФ и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов

ООН предлагает представителям России и Украины провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

ООН предлагает представителям России и Украины провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"В частности, я предложил обеим сторонам прийти к соглашению о том, что обе стороны, представители Российской Федерации и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал он.

Гриффитс отправится на этой неделе в Турцию, где обсудит ситуацию в Украине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - отметил Гриффитс.