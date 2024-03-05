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ООН: Последствия ядерных испытаний США на атолле Бикини до сих пор ощущаются в регионе

ООН: Последствия ядерных испытаний США на атолле Бикини до сих пор ощущаются в регионе Жители Маршалловых островов продолжают ощущать на себе последствия ядерных испытаний, проводившихся США на атолле Бикини в 1946-1958 годах.
Другие страны
5 марта 2024 г. 02:49
ООН: Последствия ядерных испытаний США на атолле Бикини до сих пор ощущаются в регионе

Жители Маршалловых островов продолжают ощущать на себе последствия ядерных испытаний, проводившихся США на атолле Бикини в 1946-1958 годах.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в Женеве заявлении экспертов ООН в области прав человека в связи с отмечаемым 5 марта Международным днем просвещения по вопросам разоружения и нераспространения.

С 1946 по 1958 год США провели на атолле Бикини 67 ядерных взрывов. Эти испытания "не только ухудшили положение людей, которые в то время подверглись воздействию ядерной радиации и отходов, оказав непропорционально большое воздействие на женщин и девочек, но они продолжают негативно влиять на права человека нынешнего и будущих поколений", отмечается в документе. Эксперты подчеркнули, что в соответствии с международными стандартами необходимы "гарантии неповторения этих испытаний" и следует также создать механизмы возмещения ущерба в связи с "нарушениями прав человека, которые остаются без внимания".

"Память играет ключевую роль в борьбе с ядерным наследием. Помня о прошлых нарушениях прав человека, мы отдаем дань уважения их прошлым и нынешним жертвам", - констатировали эксперты. Они напомнили, что 1 марта исполнилось 70 лет взрыва на Бикини термоядерной бомбы Castle Bravo мощностью 15 Мт в тротиловом эквиваленте.

Учитывая продолжающиеся в мире конфликты, необходимо "принять меры по разоружению и нераспространению, чтобы обеспечить права человека для всех и устойчивое будущее", говорится в заявлении.

Подпись под документом поставили 13 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по вопросу о правах человека и опасных отходах Маркос Орельяна и спецдокладчик по вопросу о правах человека и окружающей среде Дэвид Бойд.

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