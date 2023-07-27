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ООН: после землетрясения организовано до 170 миссий по оказанию помощи Сирии

ООН: после землетрясения организовано до 170 миссий по оказанию помощи Сирии ООН организовала почти 170 миссий по оказанию помощи Сирии после землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше 6 февраля.
Другие страны
27 июля 2023 г. 06:41
ООН: после землетрясения организовано до 170 миссий по оказанию помощи Сирии

ООН организовала почти 170 миссий по оказанию помощи Сирии после землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше 6 февраля.

Как передает Report, об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ближайшие дни через погранично-пропускной пункт "Онджупынар" планируется отправить очередную миссию. Было отмечено, что ООН поддерживает контакты с сирийским руководством.

"Правительство Сирии дало гуманитарным агентствам ООН разрешение на доставку помощи в 6 регионов, пострадавших от землетрясения, до 13 августа через пограничные пункты "Онджупынар" (Баб Эль-Салам) и "Чобанбей" (Аль-Раи) на границе с Турцией", - добавил С.Дюжаррик.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Zəlzələdən sonra Suriyaya 170-ə yaxın yardım missiyası həyata keçirilib

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