ООН: после землетрясения организовано до 170 миссий по оказанию помощи Сирии

ООН организовала почти 170 миссий по оказанию помощи Сирии после землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше 6 февраля.

ООН организовала почти 170 миссий по оказанию помощи Сирии после землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше 6 февраля.

Как передает Report , об этом заявил представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик.

По его словам, в ближайшие дни через погранично-пропускной пункт "Онджупынар" планируется отправить очередную миссию. Было отмечено, что ООН поддерживает контакты с сирийским руководством.

"Правительство Сирии дало гуманитарным агентствам ООН разрешение на доставку помощи в 6 регионов, пострадавших от землетрясения, до 13 августа через пограничные пункты "Онджупынар" (Баб Эль-Салам) и "Чобанбей" (Аль-Раи) на границе с Турцией", - добавил С.Дюжаррик.