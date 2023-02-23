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ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН оказала экстренную продовольственную помощь более 2 млн человек в пострадавших от землетрясений Сирии и Турции.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 21:00
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН оказала экстренную продовольственную помощь более 2 млн человек в пострадавших от землетрясений Сирии и Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал исполнительный директор организации Дэвид Бисли в Twitter.

"Наши команды оказали экстренную продовольственную помощь 2,3 млн человек в Турции и Сирии", - сообщил он.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. В Турции погибшими числятся более 43 тыс. человек.

По информации сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия в республике стали по меньшей мере 1 414 человек, пострадали 2 349. Поскольку в наибольшей степени пострадали неподконтрольные Дамаску территории, международные НПО полагают, что числа погибших и пострадавших выше.

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