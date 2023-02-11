ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 115 тыс. человек в Турции и Сирии

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН за четыре дня оказала экстренную продовольственную помощь 115 тыс. человек в пострадавших от разрушительного землетрясения Сирии и Турции.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН за четыре дня оказала экстренную продовольственную помощь 115 тыс. человек в пострадавших от разрушительного землетрясения Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"ВПП доставила экстренную необходимую продовольственную помощь 115 тыс. человек в Сирии и Турции в первые четыре дня после того, как в регионе произошли разрушительные землетрясения", - говорится в публикации.

Также организация сообщила о том, что планирует наращивать масштабы помощи, чтобы охватить 900 тыс. человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах.