О нас

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 115 тыс. человек в Турции и Сирии

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 115 тыс. человек в Турции и Сирии Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН за четыре дня оказала экстренную продовольственную помощь 115 тыс. человек в пострадавших от разрушительного землетрясения Сирии и Турции.
Другие страны
11 февраля 2023 г. 14:51
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 115 тыс. человек в Турции и Сирии

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН за четыре дня оказала экстренную продовольственную помощь 115 тыс. человек в пострадавших от разрушительного землетрясения Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"ВПП доставила экстренную необходимую продовольственную помощь 115 тыс. человек в Сирии и Турции в первые четыре дня после того, как в регионе произошли разрушительные землетрясения", - говорится в публикации.

Также организация сообщила о том, что планирует наращивать масштабы помощи, чтобы охватить 900 тыс. человек.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi