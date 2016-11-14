ООН: После начала военной операции Мосул покинули свыше 54 тысяч человек

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Свыше 54 тысяч человек покинуло иракский Мосул после начала военной операции по освобождению города от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев.

Организация отмечает, что с 17 октября район Мосула покинуло 54 тысячи 282 человека. Это количество перемещенных лиц на 35% больше, чем было неделю назад.

Также почти за месяц ведения боев по освобождению Мосула 1,017 иракцев покинуло Ирак и отправилось в соседнюю Сирию.

Всего, по данным ООН, в Ираке насчитывается 3,2 миллиона внутренне перемещенных лиц.