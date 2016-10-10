ООН попросила 119 млн. долларов на помощь пострадавшим от урагана "Мэтью"

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций (ООН) попросила у доноров 119 млн. долларов на помощь 750 тыс. людей в Гаити, которые пострадали от урагана "Мэтью".

Как сообщает Report cо ссылкой на bbc, средства планируется использовать для поставок продовольствия, чистой питьевой воды и обустройства временного жилища для пострадавших.

"Ураган "Мэтью" привел к крупнейшему гуманитарному кризису с момента землетрясения 2010 года", - говорится в обращении ООН.

В организации отмечают, что в Гаити наблюдается рост количества заражений холерой и недостаток продовольствия.