ООН поможет жителям Бейрута, которые остались без жилья

100 тысяч жителей Бейрута, которым взрывом разрушило жилье, получат помощь от Управления ООН по делам беженцев.

100 тысяч жителей Бейрута, которым взрывом разрушило жилье, получат помощь от Управления ООН по делам беженцев.

Как передает Report, об этом заявил глава ведомства Филиппо Гранди после визита в Ливан, сообщили в Центре новостей ООН.

"Ситуация очень тяжелая. Ливану предстоит решить сразу несколько проблем - это и экономический кризис, и пандемия COVID-19, и последствия конфликта в Сирии, и вот теперь еще этот ужасный взрыв. Мы все должны им помочь, мы не можем допустить, чтобы люди спали под открытым небом ", - заявил Гранди.

Он отметил, что сотрудники Управления ООН по делам беженцев предоставят пострадавшим материалы для восстановления и ремонта жилья, а также окажут психологическую помощь. На это выделят 35 млн долларов.

"Давайте не будем забывать о том, что в Ливане находится наибольшее число беженцев в мире - в расчете на душу населения. Там десятилетиями скрывались палестинские, иракские и сирийские беженцы. Международное сообщество не может сейчас покинуть Ливан наедине со всеми его проблемами", - уточнил представитель ООН.