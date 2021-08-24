ООН получает сообщения о запугивании ее сотрудников в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огорчен сообщениями о запугивании сотрудников всемирной организации в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огорчен сообщениями о запугивании сотрудников всемирной организации в Афганистане.

Об этом передает Report со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

"Я разделяю вашу обеспокоенность, вашу тревогу и боль. Я огорчен сообщениями о том, что некоторые из вас столкнулись с притеснениями и запугиванием", - отметил он во вторник в обращении к персоналу ООН в Афганистане.

Генсек подчеркнул, что всемирная организация примет необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников.

"Сейчас, когда мы столкнулись с этим новым вызовом, мы работаем над тем, чтобы обеспечить вас необходимым снабжением и направить команды специалистов для поддержки. Мы остаемся и продолжим делать все возможное для вашей безопасности и для помощи столь долго страдающему народу Афганистана", - добавил Гутерриш.

По данным ООН, перед последним наступлением радикального движения "Талибан" Афганистане в различных миссиях всемирной организации в этой стране работали около 3 тыс. человек из числа местных жителей и более 700 иностранцев. 245 из них позднее покинули страну двумя вывозными рейсами.