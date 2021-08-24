О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН получает сообщения о запугивании ее сотрудников в Афганистане

ООН получает сообщения о запугивании ее сотрудников в Афганистане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огорчен сообщениями о запугивании сотрудников всемирной организации в Афганистане
Другие страны
24 августа 2021 г. 22:52
ООН получает сообщения о запугивании ее сотрудников в Афганистане
Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что огорчен сообщениями о запугивании сотрудников всемирной организации в Афганистане.

Об этом передает Report со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.

"Я разделяю вашу обеспокоенность, вашу тревогу и боль. Я огорчен сообщениями о том, что некоторые из вас столкнулись с притеснениями и запугиванием", - отметил он во вторник в обращении к персоналу ООН в Афганистане.

Генсек подчеркнул, что всемирная организация примет необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников.

"Сейчас, когда мы столкнулись с этим новым вызовом, мы работаем над тем, чтобы обеспечить вас необходимым снабжением и направить команды специалистов для поддержки. Мы остаемся и продолжим делать все возможное для вашей безопасности и для помощи столь долго страдающему народу Афганистана", - добавил Гутерриш.

По данным ООН, перед последним наступлением радикального движения "Талибан" Афганистане в различных миссиях всемирной организации в этой стране работали около 3 тыс. человек из числа местных жителей и более 700 иностранцев. 245 из них позднее покинули страну двумя вывозными рейсами.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Əfqanıstandakı əməkdaşları təhdid edilir

Другие новости из категории

ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом
ООН: Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом
24 августа 2021 г. 23:37
Талибы запретили вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана
Талибы запретили вывоз долларов и исторических ценностей из Афганистана
24 августа 2021 г. 23:02
В Лондоне задержали более ста участников экологических протестов
В Лондоне задержали более ста участников экологических протестов
24 августа 2021 г. 22:18
Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане
Канада заявила о готовности оставить войска в Афганистане
24 августа 2021 г. 21:50
Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко
Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко
24 августа 2021 г. 20:42
Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане
Лидеры G7 обсудили борьбу с терроризмом в Афганистане
24 августа 2021 г. 20:12
Талибы дали время иностранцам покинуть Афганистан
Талибы дали время иностранцам покинуть Афганистан
24 августа 2021 г. 18:07
Власти Греции обязали невакцинированных граждан тестироваться на COVID 1-2 раза в неделю
Власти Греции обязали невакцинированных граждан тестироваться на COVID 1-2 раза в неделю
24 августа 2021 г. 14:49
Чавушоглу: Мы эвакуировали более 1 400 человек из Афганистана
Чавушоглу: Мы эвакуировали более 1 400 человек из Афганистана
24 августа 2021 г. 14:16
Генсек НАТО примет участие в саммите G7 по Афганистану
Генсек НАТО примет участие в саммите G7 по Афганистану
24 августа 2021 г. 13:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi