ООН подтвердила продление зерновой сделки

ООН подтверждает, что черноморская зерновая инициатива продлена.

ООН подтверждает, что черноморская зерновая инициатива продлена.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Черноморская зерновая инициатива продлена. Инициатива позволяет обеспечивать безопасную навигацию для экспорта зерна, соответствующего продовольствия и удобрений, включая аммиачные, из определенных украинских портов. В ходе реализации соглашения было перевезено 25 млн тонн зерна и продовольствия в 45 стран, сделка помогла снизить мировые цены на продовольствие и стабилизировать рынки", - отмечается в тексте.

При этом в ООН не уточнили, на какой срок продлевается инициатива.