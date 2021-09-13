ООН подтвердил гибель 10 гражданских при авиаударе США по позициям ИГ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" в Афганистане погибли 10 мирных жителей

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" в Афганистане погибли 10 мирных жителей.

Как передает Report,со ссылкой на ТАСС, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, М. Бачелет напомнила, что 26 августа в результате теракта у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 142 мирных жителя, 13 американских военнослужащих и 28 боевиков движения "Талибан".

"Три дня спустя в результате удара беспилотника США, целью которого, по заявлениям американской стороны, были члены "Исламского государства в Хорасане", погибли 10 мирных жителей", - сказала Бачелет.