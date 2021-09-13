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ООН подтвердил гибель 10 гражданских при авиаударе США по позициям ИГ

ООН подтвердил гибель 10 гражданских при авиаударе США по позициям ИГ Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" в Афганистане погибли 10 мирных жителей
Другие страны
13 сентября 2021 г. 14:55
ООН подтвердил гибель 10 гражданских при авиаударе США по позициям ИГ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате авиаудара США по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" в Афганистане погибли 10 мирных жителей.

Как передает Report,со ссылкой на ТАСС, выступая на 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, М. Бачелет напомнила, что 26 августа в результате теракта у аэропорта Кабула погибли по меньшей мере 142 мирных жителя, 13 американских военнослужащих и 28 боевиков движения "Талибан".

"Три дня спустя в результате удара беспилотника США, целью которого, по заявлениям американской стороны, были члены "Исламского государства в Хорасане", погибли 10 мирных жителей", - сказала Бачелет.

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