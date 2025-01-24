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ООН поддерживает возможные переговоры между Путиным и Трампом

ООН поддерживает возможные переговоры между Путиным и Трампом ООН поддерживает любые возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой американской администрации Дональдом Трампом и надеется на то, что США и РФ продолжат искать возможности для диалога.
Другие страны
24 января 2025 г. 22:45
ООН поддерживает возможные переговоры между Путиным и Трампом

ООН поддерживает любые возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой американской администрации Дональдом Трампом и надеется на то, что США и РФ продолжат искать возможности для диалога.

Как передает Report, об этом заявил в ответ на вопрос ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление Трампа о желании как можно скорее встретиться с Путиным.

Накануне Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с Путиным. 21 января он не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине. Ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским лидером. В свою очередь Путин указал, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Putin və Tramp arasında istənilən mümkün danışıqları dəstəkləyirik

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