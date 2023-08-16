ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по доставке зерна на мировой рынок

ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по вопросу о вывозе зерна и удобрений, считая, что такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен.

ООН поддерживает контакты с Россией, Украиной и Турцией по вопросу о вывозе зерна и удобрений, считая, что такой экспорт представляет собой единственный путь для стабилизации рынка и цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен.

Она напомнила о заявлении генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о том, что ООН "продолжает предпринимать все усилия, чтобы был обеспечен экспорт зерна и удобрений с Украины и из Российской Федерации на мировые рынки, потому что это единственный и самый быстрый путь, который поможет стабилизировать рынки и цены".

"Стремясь добиться этого, мы находимся в контакте со всеми партнерами - с Украиной, Турцией и Российской Федерацией", - добавила Гринспен.