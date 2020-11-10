О нас
Report Georgia
Аудио новости

ООН поддержала договоренности по Карабаху

ООН поддержала договоренности по Карабаху Организация Объединенных Наций приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений.
Другие страны
10 ноября 2020 г. 22:33
ООН поддержала договоренности по Карабаху

Организация Объединенных Наций приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали", - сказал Дюжаррик, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерреш "вздохнул с облегчением" в связи с информацией о достижении договоренностей.

"И наше чувство облегчения связано с надеждой на то, что это положит конец страданиям гражданского населения. Мы приветствуем, что эта договоренность была достигнута. Мы сделаем все, что сможем с нашей стороны, для того чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений", - указал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
Почетный консул Азербайджана в Германии поздравил народ с победой
10 ноября 2020 г. 16:40
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi