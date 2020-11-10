ООН поддержала договоренности по Карабаху

Организация Объединенных Наций приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений.

Организация Объединенных Наций приветствует договоренность Москвы, Баку и Еревана и сделает все, чтобы содействовать сторонам в исполнении соглашений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень благодарны российским властям за то, что они сделали", - сказал Дюжаррик, отметив, что генсек ООН Антониу Гутерреш "вздохнул с облегчением" в связи с информацией о достижении договоренностей.

"И наше чувство облегчения связано с надеждой на то, что это положит конец страданиям гражданского населения. Мы приветствуем, что эта договоренность была достигнута. Мы сделаем все, что сможем с нашей стороны, для того чтобы поддержать стороны в исполнении этих соглашений", - указал он.