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ООН: Подавляющее большинство афганцев бегут в Пакистан и Иран

ООН: Подавляющее большинство афганцев бегут в Пакистан и Иран Еженедельно страну покидают 24-30 тысяч афганцев.
Другие страны
18 августа 2021 г. 23:09
ООН: Подавляющее большинство афганцев бегут в Пакистан и Иран

Еженедельно Афганистан покидают 24-30 тысяч афганцев, большинство из которых бегут в Пакистан и Иран.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Афганистане Кэролайн ван Бюрен.

"В настоящее время в Пакистане нашли убежище более двух миллионов, а в Иране - более миллиона афганских беженцев. С начала этого года около 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Афганистане. Наши наблюдения показывают, что никто не возвращается. Те, кто покинул страну до событий последних дней, имеют визы и разрешения на проживание в других странах. Сейчас же мы видим, как люди бегут без документов ради собственной безопасности, покидают страну за счет своих возможностей”, - сказала она.

Вусаля Аббасова

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT: "Əfqanların daha çox üz tutduğu ölkələr Pakistan və İrandır"

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