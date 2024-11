Не менее 1,9 млн жителей Газы - около 90% населения - были вынужденно перемещены, некоторые до десяти раз.

Как передает Report, об этом говорится в публикации ООН в соцсети Х.

"...Бесчисленные жизни находятся под угрозой. Будучи незаменимым спасательным кругом для миллионов людей, БАПОР продолжает оказывать поддержку. Но то, что нам срочно нужно - это мир", - говорится в сообщении.