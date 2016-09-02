ООН: почти 700 человек погибли в Ираке в августе в результате терактов и боевых действий

Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ Жертвами терактов и боевых действий в Ираке в августе стал 691 человек, в том числе 473 гражданских лица.

Как передает Report, такие данные распространила Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

Там подчеркнули, что не располагают информацией о погибших и раненых в провинции Анбар, где в августе шли интенсивные бои между проправительственными силами и боевиками террористической группировки ИГИЛ.

"В общей сложности 691 житель Ирака был убит и 1016 получили ранения в результате актов терроризма, насилия и боевых действий в Ираке, за исключением Анбара, в августе 2016 года", - говорится в сообщении на официальном интернет- сайте МООНСИ.

По данным миссии, большинство жертв - 473 - гражданские лица, к которым ООН относит сотрудников полиции и гражданской обороны. При этом число получивших ранения гражданских составило 813 человек. Потери сил безопасности составили 218 убитыми и 203 ранеными.

Наихудшая ситуация, как и в предыдущие месяцы, наблюдается в столичном регионе - там погиб 231 человек и 676 были ранены. Серьезные проблемы с безопасностью также сохраняются в провинциях Найнава, Кербела, Салах-эд-Дин и Дияла.