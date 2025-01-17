О нас

ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд

ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд ООН обратилась к своим партнерам за помощью в размере 3,32 млрд долларов для поддержки беженцев, пострадавших в ходе российско-украинской войны.
Другие страны
17 января 2025 г. 00:18
ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд

ООН обратилась к своим партнерам за помощью в размере 3,32 млрд долларов для поддержки беженцев, пострадавших в ходе российско-украинской войны.

Как сообщает американское бюро Report, указанные средства рассчитаны на 8,2 млн человек в Украине и за ее пределами.

В призыве отмечается, что гуманитарные организации в Украине планируют в 2025 году предоставить продовольствие, медицинскую помощь, жилье, финансовую поддержку и другие необходимые услуги 6 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул важность постоянной поддержки миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT bu il ukraynalı qaçqınlara 3,32 milyard dollarlıq yardım edəcək

Другие новости из категории

Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии
Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии
16 января 2025 г. 23:49
Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС
Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС
16 января 2025 г. 23:33
В Донецке получил ранение военнослужащий ВСУ азербайджанского происхождения
В Донецке получил ранение военнослужащий ВСУ азербайджанского происхождения
16 января 2025 г. 23:17
Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране
Кандидат на пост главы Минфина США заявил о кризисе и рекордном повышении налогов в стране
16 января 2025 г. 22:59
Блинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов
ВидеоБлинкен поручил удалить из зала брифинга несогласных с его заявлениями двух журналистов
16 января 2025 г. 22:48
СМИ: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе
СМИ: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе
16 января 2025 г. 22:45
Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января
Блинкен уверен, что реализация сделки по Газе начнется 19 января
16 января 2025 г. 22:39
СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсудит утверждение сделки по Газе 17 января
СМИ: Кабинет безопасности Израиля обсудит утверждение сделки по Газе 17 января
16 января 2025 г. 22:24
Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе
Минобороны Израиля и ЦАХАЛ начали подготовку к реализации сделки по Газе
16 января 2025 г. 21:59
В Сирии назвали недопустимым продвижение Израиля по территории республики
В Сирии назвали недопустимым продвижение Израиля по территории республики
16 января 2025 г. 21:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi