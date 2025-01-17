ООН планирует в 2025 году оказать помощь украинским беженцам на $3,32 млрд

ООН обратилась к своим партнерам за помощью в размере 3,32 млрд долларов для поддержки беженцев, пострадавших в ходе российско-украинской войны.
Как сообщает американское бюро
В призыве отмечается, что гуманитарные организации в Украине планируют в 2025 году предоставить продовольствие, медицинскую помощь, жилье, финансовую поддержку и другие необходимые услуги 6 млн человек.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркнул важность постоянной поддержки миллионов украинцев, вынужденных покинуть свои дома.