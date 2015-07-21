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    ​ООН: Первое судно с гумпомощью ВПП прибыло в Йемен

    Доставленного груза хватит, чтобы прокормить 180 тысяч человек в течение месяца

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Судно с гуманитарным грузом Всемирной продовольственной программы (ВПП) во вторник причалило в порту йеменского Адена.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Питер Смердон.

    "Это первое судно ВПП, причалившее в порту (Адена) с момента начала конфликта в конце марта", - заявил Смердон.

    Представитель ВПП ООН отметил, что доставленного груза хватит, чтобы прокормить 180 тысяч человек в течение месяца, а также сообщил, что организация направила еще несколько кораблей с гуманитарной помощью для жителей Йемена, пострадавших от конфликта.

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