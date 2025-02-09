ООН: Перемирие в Газе помогло избежать голода

Перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа позволило в значительной степени предотвратить голод в анклаве, но ситуация остается сложной.

Перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа позволило в значительной степени предотвратить голод в анклаве, но ситуация остается сложной.

Как передает Report , об этом в интервью Associated Press (AP) заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

"Я думаю, что угрозу голода во многом удалось избежать. Уровень недоедания ниже, чем был до прекращения огня", - сказал он после двухдневной поездки в Израиль и сектор Газа.

"Условия все еще ужасны, и люди до сих пор голодны. Если перемирие потерпит неудачу, если прекращение огня нарушат, то очень быстро условия, способствующие голоду, вернутся", - отметил Флетчер.

Он призвал Израиль и ХАМАС придерживаться условий перемирия. Замгенсека добавил, что население Газы нуждается в более крупных объемах продовольствия и медицины, палатках и укрытиях, и что существует опасность распространения заразных заболеваний в анклаве.

AP напоминает, что согласно соглашению, Израиль будет пропускать 600 грузовиков с гумпомощью в день. По подсчетам ООН, с начала перемирия в анклав проехали 12,6 тыс. грузовиков.