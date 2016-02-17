ООН: Переговоры Багдада с Анкарой по турецкому присутствию пока не принесли результата

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Переговоры между Багдадом и Анкарой по турецкому присутствию в Северном Ираке пока не принесли взаимоприемлемых результатов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил во вторник специальный посланник ООН в Ираке Ян Кубиш.

"Двусторонние дипломатические усилия при поддержке международных партнеров и ООН с целью урегулирования вопросов, связанных с присутствием турецких войск в лагере Башика, пока не принесли взаимоприемлемых результатов", - сказал дипломат на заседании Совета Безопасности.

4 декабря Турция развернула группу своих вооруженных сил, включая танки и артиллерию, в лагере курдского ополчения "пешмерга" в Северном Ираке, где Анкара тренирует курдских бойцов для атак на Мосул, контролируемый боевиками террористической группировки "ИГИЛ".