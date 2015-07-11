ООН передаст $3,4 млрд пострадавшим от Эболы странам

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В рамках донорской конференции в штаб-квартире ООН было принято решение о передаче $3,4 млрд Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне как странам наиболее серьезно пострадавшим от эпидемии, причиной которой стал вирус Эбола, передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Согласно нашим самым точным подсчетам, сегодня было объявлено о выделении в общей сложности $3,4 млрд долларов. В итоге мы располагаем средствами в размере более $5 млрд долларов. Я благодарю вас за щедрость», — заявила глава программы развития ООН Хелен Кларк.

По ее словам, эта сумма будет направлена на укрепление систем здравоохранения, образования, водоснабжения, трудоустройства и так далее.

Ранее сообщалось, что в Либерию вернулся вирус Эболы.