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ООН: Пандемия усугубила проблемы с правами человека в мире

ООН: Пандемия усугубила проблемы с правами человека в мире Пандемия коронавируса нового типа повлекла за собой тяжелейшие последствия в социальной, экономической и политической сферах жизни общества по всему миру и усугубила существующие проблемы с правами человека.
Другие страны
10 июня 2021 г. 21:00
ООН: Пандемия усугубила проблемы с правами человека в мире

Пандемия коронавируса нового типа повлекла за собой тяжелейшие последствия в социальной, экономической и политической сферах жизни общества по всему миру и усугубила существующие проблемы с правами человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, опубликованном в четверг.

"Пандемия привела к росту уровня бедности, насилия и углублению проблем неравенства. Она также привела к ограничению основных свобод", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что пандемия значительно замедлила прогресс в достижении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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