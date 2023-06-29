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ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции ООН ожидает, что власти Франции проведут тщательное расследование гибели подростка в пригороде Парижа, которая привела к массовым беспорядкам.
Другие страны
29 июня 2023 г. 23:26
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции

ООН ожидает, что власти Франции проведут тщательное расследование гибели подростка в пригороде Парижа, которая привела к массовым беспорядкам.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"То, что произошло с этим молодым человеком, - это, конечно, печальные новости. Мы надеемся и ожидаем, что произошедшее будет полностью расследовано", - сказал он.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в пригороде Нантер, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион.

Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке BMT yeniyetmənin öldürülməsi ilə bağlı Fransanın hərtərəfli araşdırma aparacağını gözləyir

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