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ООН ожидает новых контактов по зерновой сделке до 18 мая

ООН ожидает новых контактов по зерновой сделке до 18 мая ООН ожидает, что до 18 мая, когда завершается срок действия зерновой сделки, состоятся новые дискуссии по ее продлению.
Другие страны
15 мая 2023 г. 20:59
ООН ожидает новых контактов по зерновой сделке до 18 мая

ООН ожидает, что до 18 мая, когда завершается срок действия зерновой сделки, состоятся новые дискуссии по ее продлению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, следует ли ожидать до указанной даты новых четырехсторонних контактов представителей России, Украины, Турции и ООН по продлению договоренностей.

"Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Контакты ООН и сторон зерновой сделки до 18 мая пройдут на техническом уровне, сообщили в организации.

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