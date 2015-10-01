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    ООН ожидает до 700 тысяч беженцев в Европе к концу 2015 года

    Число тех, кто будет искать убежище в Европе в 2016 году, может оказаться даже выше нынешних цифр

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предполагает, что к концу 2015 года количество беженцев в Европе составит 700 тысяч человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении УВКБ ООН, распространенном в четверг.

    В агентстве при этом отмечают, что число тех, кто будет искать убежище в Европе в 2016 году, может оказаться даже выше нынешних цифр.

    В Международной организации по миграции (МОМ) разделяют оценки УВКБ ООН. Пресс-секретарь МОМ Джоел Миллман заявил, что прирост количества мигрантов еще на 200 тысяч человек вполне возможен до конца года.

    "Я согласен с тем, что может быть еще 200 тысяч. По всей видимости, приток из Ливии реально снижается. Уровень притока мигрантов оттуда ниже уровня прошлого года. Но рост продолжится в Турции", - сказал он.



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