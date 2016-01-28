ООН: Отсрочки начала переговоров по Сирии не будет

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Отсрочки начала межсирийских переговоров, запланированных на пятницу в Женеве, не будет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ООН.

Ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил, что речи о переносе межсирийских переговоров в Женеве не идет, они должны начаться в пятницу.

29 января в Женеве под эгидой ООН начнутся переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции, т.н. "Женева-3" (предыдущий раунд, "Женева-2", проходил в январе 2014 года). Они проводятся в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2254. Ожидается, что переговоры продлятся шесть месяцев.