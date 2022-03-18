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ООН отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по гуманитарным коридорам

ООН отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по гуманитарным коридорам ООН отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по коридорам эвакуации и маршрутам доставки гуманитарной помощи.
Другие страны
18 марта 2022 г. 21:02

ООН отмечает прогресс на переговорах с Россией и Украиной по коридорам эвакуации и маршрутам доставки гуманитарной помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В Москве наши коллеги из гуманитарных структур укрепляют взаимодействие с представителями Минобороны РФ. Мы отмечаем прогресс как с Россией, так и с Украиной с тем, чтобы обеспечить регулярные дискуссии по конкретным гуманитарным вопросам, включая коридоры для эвакуации и маршруты гуманитарных поставок. Вместе с международными и местными неправительственными организациями мы двигаемся дальше на восток к территориям, наиболее нуждающимся в помощи", - сказал он.

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