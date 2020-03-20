ООН опубликовала рейтинг самых счастливых стран мира

Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report. Как сообщает Report, cоответствующий доклад был опубликован сегодня.

В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США расположились на 18-м месте, Германия - на 17-м.

Азербайджан занял в рейтинге 89-ую позицию.

Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан, Южный Судан, Зимбабве, Руанда.

Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и др.Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.