ООН опубликовала фото разрушенного исламистами храма в Пальмире

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Эксперты исследовательской программы UNOSAT при ООН опубликовали спутниковые фотографии, на которых видно, что главное здание храма Бэла в Пальмире полностью разрушено.

Накануне сообщалось, что боевики радикальной группировки "Исламское государство" взорвали древний храм, построенный около двух тысяч лет назад.

Местные жители и ранее сообщали о мощном взрыве и о серьезных разрушениях, однако информация о состоянии памятника была противоречивой.

Храм Бэла, посвященный местному верховному божеству, был одним из самых значительных строений древней Пальмиры.

Несколько дней назад джихадисты распространили фотографии уничтожения другого древнего храма на территории Пальмиры - Баал-Шамина.

Группировка "Исламское государство" признана террористической организацией в целом ряде стран, в том числе в России.