ООН: Около 45 млн человек в мире могут столкнуться с голодом

Около 45 млн человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода.

Около 45 млн человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Глобальном гуманитарном обзоре на 2022 год Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Отмечается, что для предоставления помощи наиболее нуждающемуся населению мира потребуется 41 млн долларов США. "В общей сложности 274 млн человек в мире столкнутся с необходимостью срочной помощи и защиты в 2022 году, что на 17% больше, чем в обзоре за прошлый год, - отмечается в тексте. - Ожидается, что потребуется 41 млн долларов для предоставления помощи и защиты наиболее нуждающихся 173 млн человек".

По словам заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, связанный с изменением климата кризис в первую очередь и гораздо сильнее бьет по самым уязвимым группам населения. Гриффитс отметил, что нестабильность усугубилась в различных частях мира, и упомянул в этой связи Афганистан, Мьянму и Эфиопию. "Пандемия еще не закончилась, бедные страны лишены вакцин", - добавил он.

В обзоре обращается внимание на то, что более 1% мирового населения оказалось перемещено.

Глобальный обзор на 2022 год включает 37 планов реагирования для 63 стран, в частности, для Афганистана, Гаити, Йемена, Ирака, Колумбии, Ливии, Мали, Мьянмы и Украины.