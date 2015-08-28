​ООН: Около 2,5 тыс. мигрантов погибли в Средиземном море в 2015 году

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Более 300 тыс. беженцев и мигрантов пытались нелегально попасть в Европу через Средиземное море с начала 2015 года, около 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести. Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Согласно данным, около 200 тыс. человек прибыли таким путем в 2015 году в Грецию, около 110 тыс. — в Италию.

По информации, обнародованной в августе руководством спасательной операции ЕС "Тритон", с января по июль 2015 года на территорию ЕС прибыли 340 тыс. мигрантов. За этот же период прошлого года число беженцев составило только 123,5 тыс., а за весь 2014 год — 280 тыс.

Впервые за последние месяцы в июле число мигрантов, прибывших в ЕС, превысило 100 тыс. человек и составило 107,5 тыс.

Наибольший поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока зарегистрирован в Италии, куда прибывает почти треть всех мигрантов, а также в Греции.