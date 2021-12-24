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ООН: Около 150 тыс. йеменцев покинули свои дома в 2021 году

ООН: Около 150 тыс. йеменцев покинули свои дома в 2021 году Около 150 тыс. граждан Йемена были вынуждены покинуть свои дома из-за ожесточенных боев в стране в 2021 году.
Другие страны
24 декабря 2021 г. 08:55
ООН: Около 150 тыс. йеменцев покинули свои дома в 2021 году

Около 150 тыс. граждан Йемена были вынуждены покинуть свои дома из-за ожесточенных боев в стране в 2021 году.

Как передает Report, об этом заявляет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Twitter.

"Семьи в Йемене продолжают покидать свои дома из-за столкновений и ухудшающейся экономической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Так, примерно 150 тыс. йеменцев, в основном из Мариба, Таиза и Ходейды, были вынуждены покинуть свои дома в 2021 году.

УВКБ ООН и его партнеры оказывают помощь вынужденным переселенцам в виде финансовых средств, убежища и защиты.

Признанное ООН правительство Йемена в среду объявило, что число перемещенных лиц с начала войны возросло до 4,1 млн.

В Йемене с сентября 2014 года продолжается вооруженный конфликт.

Движение "Ансаруллах" (хуситы), пользующееся поддержкой Ирана, контролируют обширные территории на западе страны, в том числе столицу Сану.

Правительственные силы при поддержке Арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с марта 2015 года ведут борьбу с хуситами.

Часть районов юга Йемена контролируют сепаратисты из Южного переходного совета. Активную поддержку им оказывают ОАЭ.

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Версия на английском языке UNCHR: Nearly 150,000 Yemenis fled in 2021
Версия на азербайджанском языке BMT: 2021-ci ildə 150 ​​minə yaxın yəmənli evlərini tərk edib

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