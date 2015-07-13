ООН: Около 15 тысяч мирных жителей погибли в Ираке с декабря 2014 года

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Жертвами военного конфликта в Ираке с декабря прошлого года по апрель 2015 года стали порядка 15 тысяч мирных жителей, еще около 30 тысяч были ранены.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в отчете ООН, опубликованном в понедельник.

"Потери среди гражданского населения в результате внутреннего вооруженного конфликта в Ираке составили не менее 44 136 человек (14 947 человек погибли, 29 189 человек были ранены)", - говорится в отчете миссии ООН по оказанию содействия Ираку (UNAMI).

Отчет охватывает период с 11 декабря 2014 года по 30 апреля 2015 года.

В отчете ООН отмечается, что сильнее всего пострадала иракская столица Багдад, где жертвами стали 1586 человек, еще 4138 получили ранения. Следующей по количеству жертв идет подконтрольная ИГ провинция Анбар и мухафаза Дияла.