ООН окажет техническую поддержку армии Сомали в переходный период

Отделение ООН по поддержке Сомали взялось обеспечить техническую подготовку местной армии в переходный период.

Отделение ООН по поддержке Сомали взялось обеспечить техническую подготовку местной армии в переходный период.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в совместном заявлении ООН и Переходной миссии Афросоюза.

"Мы готовы поддержать третий этап сворачивания миссии Афросоюза и предоставить необходимую логистическую поддержку", - заявил представитель ООН Курат-уль-Айн Садозай.

Ранее Миссия Африканского союза в Сомали заявила, что передала правительству страны семь военных баз, что ознаменовало завершение второго этапа вывода войск из страны.

При этом заместитель генерального секретаря ООН по оперативной поддержке Атул Кхаре по итогам трехдневного визита в Сомали заявил, что страна нуждается в дополнительном финансировании для обеспечения безопасности.