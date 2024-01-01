О нас

ООН официально завершила миссию в Мали

ООН официально завершила миссию в Мали Десятилетняя Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA) официально завершена. С 1 января начался этап ликвидации Миссии в стране.
Другие страны
1 января 2024 г. 20:59
ООН официально завершила миссию в Мали

Десятилетняя Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA) официально завершена. С 1 января начался этап ликвидации Миссии в стране.

Как передает Report со ссылкой на сайт ООН, генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что согласно Резолюции Совета Безопасности миротворческая миссия в Мали (MINUSMA) до 31 декабря 2023 года завершила вывод контингента из этой африканской страны.

Во время несения службы в Мали за 10 лет погибли 311 миротворцев и более 700 получили ранения, рассказал он.

В ООН отметили, что с 1 января 2024 г. начнется этап "ликвидации" миссии в Мали. На объектах Гао и Бамако остается сокращенная команда под руководством Департамента оперативной поддержки. Ее задачей является надзор за передачей имущества странам, приславшим свои войска и полицию в рамках Миссии в Мали.

Также генсек ООН подтвердил обязательство Организации работать с жителями Мали и временным переходным правительством для восстановления конституционного порядка и содействия миру, безопасности и устойчивому развитию в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Malidəki missiyasını rəsmən başa çatdırıb

Экслюзивные новости

В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
Президент НПО из Кении: COP - объединяющая площадка для мира в борьбе с изменением климата
29 декабря 2023 г. 13:17
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
МИД направил в ряд международных организаций приглашения в связи с президентскими выборами
29 декабря 2023 г. 10:08
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
Обнародовано число наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в Азербайджане
28 декабря 2023 г. 22:27
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
Михаил Подоляк: Несмотря на войну, в Украине проводятся серьезные реформы
26 декабря 2023 г. 17:09
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
Профессор университета Аляски: Необходимо всем придерживаться решений COP для сохранения Земли
25 декабря 2023 г. 17:29
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
Эксперт: COP29 в Азербайджане - стратегическая инициатива в решении глобальных проблем
25 декабря 2023 г. 16:43
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
Эксперт: Азербайджан станет хорошей площадкой для обсуждений COP29
21 декабря 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi