ООН официально завершила миссию в Мали

Десятилетняя Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA) официально завершена. С 1 января начался этап ликвидации Миссии в стране.

Десятилетняя Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации ситуации в Мали (MINUSMA) официально завершена. С 1 января начался этап ликвидации Миссии в стране.

Как передает Report со ссылкой на сайт ООН, генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что согласно Резолюции Совета Безопасности миротворческая миссия в Мали (MINUSMA) до 31 декабря 2023 года завершила вывод контингента из этой африканской страны.

Во время несения службы в Мали за 10 лет погибли 311 миротворцев и более 700 получили ранения, рассказал он.

В ООН отметили, что с 1 января 2024 г. начнется этап "ликвидации" миссии в Мали. На объектах Гао и Бамако остается сокращенная команда под руководством Департамента оперативной поддержки. Ее задачей является надзор за передачей имущества странам, приславшим свои войска и полицию в рамках Миссии в Мали.

Также генсек ООН подтвердил обязательство Организации работать с жителями Мали и временным переходным правительством для восстановления конституционного порядка и содействия миру, безопасности и устойчивому развитию в стране.