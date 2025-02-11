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ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд

ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд Общий объем средств на восстановление сектора Газа оценивается в 53,142 млрд долларов.
Другие страны
11 февраля 2025 г. 21:49
ООН оценила потребности в восстановлении Газы в $53,1 млрд

Общий объем средств на восстановление сектора Газа оценивается в 53,142 млрд долларов.

Как передает Report, об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Согласно оценке, только в первые три года потребуется около 20,568 млрд долларов. Наибольшие затраты предполагаются в жилищном секторе ($15,2 млрд), торговле и промышленности ($6,9 млрд), здравоохранении ($6,9 млрд), сельском хозяйстве ($4,2 млрд) и образовании ($2,6 млрд).

В документе также указывается на острую гуманитарную ситуацию: разрушено более 60% жилых домов, 65% дорог и 88% школ. Уровень безработицы достиг 80%, а почти 1,9 млн человек стали внутренне перемещенными лицами. В докладе содержится призыв к международному сообществу срочно оказать финансовую и техническую помощь с целью восстановления палестинского анклава и создания условий для устойчивого развития региона.

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