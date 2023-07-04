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ООН объявила о возвращении феномена Эль-Ниньо

ООН объявила о возвращении феномена Эль-Ниньо Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) объявила, что "впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных
Другие страны
4 июля 2023 г. 20:34
ООН объявила о возвращении феномена Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) объявила, что "впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о возвращении Эль-Ниньо сообщили ученые из США.

Явление Эль-Ниньо возникает в среднем раз в период от 2 до 7 лет, и его эпизоды обычно длятся от 9 до 12 месяцев. Это климатический режим естественного происхождения, связанный с повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Но это происходит в контексте климата, измененного деятельностью человека.

ВМО пояснила, что "вероятность продолжения явления Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%. Ожидается, что оно будет как минимум умеренной силы. Бюллетень ВМО объединяет прогнозы и рекомендации экспертов со всего мира".

"Наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность установления температурных рекордов и спровоцирует более экстремальную жару во многих частях мира и в регионах океана,— сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.— Заблаговременные предупреждения и упреждающие действия в случае экстремальных погодных явлений, связанных с этим крупным климатическим явлением, жизненно важны для спасения жизней и средств к существованию".

Согласно докладам ВМО, 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений из-за "двойного удара" от Эль-Ниньо и антропогенного потепления, вызванного парниковыми газами. Влияние на глобальные температуры обычно проявляется в течение года после его развития, "поэтому, вероятно, наиболее заметным оно будет в 2024 году".

Явления Эль-Ниньо обычно связаны с увеличением количества осадков в южной части Южной Америки, на юге США, на Африканском Роге и в Центральной Азии. Напротив, Эль-Ниньо может вызвать сильную засуху в Австралии, Индонезии, некоторых районах Южной Азии, Центральной Америки и северной части Южной Америки. Летом же более теплая из-за Эль-Ниньо вода может подпитывать ураганы в центральной и восточной частях Тихого океана и в то же время препятствовать образованию ураганов в Атлантическом бассейне.

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Версия на английском языке Temperatures seen surging as El Nino weather pattern returns

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