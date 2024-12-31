ООН обвинила Украину в нарушении условий мобилизации

Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации.

Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации.

Как передает Report , об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Также в документе отмечается, что заявления Украины о законности запрета Украинской православной церкви (УПЦ) не подкреплены достаточными доказательствами.

На днях бывший главнокомандующий ВСУ (2014-2019 гг.) Виктор Муженко допустил необходимость снижения призывного возраста в украинской армии до 18 или 20 лет. Он также отметил, что временным решением проблемы нехватки мобилизационного ресурса может стать более широкое привлечение к боевым действиям сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.

До этого украинские СМИ сообщали, что проект о снижении мобилизационного возраста уже обсуждается в Раде.