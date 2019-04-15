​ООН обвинила Францию в нарушении прав человека

Франция нарушает права обеспечения населения жильем.

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом специальный докладчик ООН Лейлани Фарха заявила на пресс-конференции, посвященной итогам десятидневного визита во Францию.

По ее словам, не имеющие во Франции жилья граждане не могут воспользоваться приютами: "Я позвонила на Службу "115". Мне ответили только через два часа".

Спецдокладчик ООН сказала, что применяемые во Франции жилищные формы полностью противоречит нормам международного права.

Напомним, что по последним данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в стране насчитывается более 140 тысяч бездомных людей. Из них более 12 тысяч человек ведут бродяжнический образ жизни на улицах. 7 февраля этого года только в Париже на улицах, местах парковки, парках, ночевали 3 622 человека. Это на 600 человек больше по сравнению с прошлым годом.