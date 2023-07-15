ООН: обсуждения по Черноморской зерновой инициативе продолжаются

Ждем ответа на письмо Генерального секретаря ООН президенту России Владимиру Путину по поводу продления Черноморской зерновой инициативы.
Как передает американское бюро
По его словам, усилия в направлении продления "зерновой сделки", срок которой истекает 17 июля, продолжаются.
"Ведутся обсуждения, ждем ответа на письмо из России. Мы думаем, что этот вопрос так или иначе будет решен в течение выходных", - добавил С.Дюжаррик.
Напомним, что ООН и Турция выступили посредниками при подписании соглашения между Украиной и Россией в июле 2022 года. Документ направлен на предотвращение глобального продовольственного дефицита, связанного с блокировкой Москвой черноморских портов. Зерновое соглашение, подписанное представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.
Срок соглашения, который ранее продлевался несколько раз, истекает 17 июля.