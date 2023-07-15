О нас

ООН: обсуждения по Черноморской зерновой инициативе продолжаются

ООН: обсуждения по Черноморской зерновой инициативе продолжаются Ждем ответа на письмо Генерального секретаря ООН президенту России Владимиру Путину по поводу продления Черноморской зерновой инициативы.
Другие страны
15 июля 2023 г. 03:40
ООН: обсуждения по Черноморской зерновой инициативе продолжаются

Ждем ответа на письмо Генерального секретаря ООН президенту России Владимиру Путину по поводу продления Черноморской зерновой инициативы.

Как передает американское бюро Report, об этом заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, усилия в направлении продления "зерновой сделки", срок которой истекает 17 июля, продолжаются.

"Ведутся обсуждения, ждем ответа на письмо из России. Мы думаем, что этот вопрос так или иначе будет решен в течение выходных", - добавил С.Дюжаррик.

Напомним, что ООН и Турция выступили посредниками при подписании соглашения между Украиной и Россией в июле 2022 года. Документ направлен на предотвращение глобального продовольственного дефицита, связанного с блокировкой Москвой черноморских портов. Зерновое соглашение, подписанное представителями России, Турции, Украины и ООН, предусматривает экспорт украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.

Срок соглашения, который ранее продлевался несколько раз, истекает 17 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT: Qara Dəniz Taxıl Təşəbbüsü ilə bağlı müzakirələr davam edir

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
9 июля 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi