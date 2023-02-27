ООН обсудит расследование военных преступлений в Украине

В Женеве сегодня открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.
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"Мы хотим, чтобы эта сессия показала, как показала и Генеральная Ассамблея ООН, что мир стоит бок о бок с Украиной", - сказал накануне открытия сессии постоянный представитель Британии в ООН Саймон Мэнли.
Сессия продлится рекордные шесть недель, на ее открытии в понедельник выступит генсек ООН Антониу Гутерриш, а в общей сложности в первую неделю ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, в том числе представителей США, Китая, Украины и Ирана.
В четверг ожидается выступление замглавы МИД России Сергея Рябкова. В прошлом году, когда на заседании Совета начали показывать выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, многие дипломаты покинули зал.
"Мы считаем, что Россия не заслуживает места в этом зале, - сказала журналистам постпред Украины Евгения Филипенко. - Мы будем действовать соответствующим образом".