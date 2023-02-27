О нас

ООН обсудит расследование военных преступлений в Украине

ООН обсудит расследование военных преступлений в Украине В Женеве в понедельник открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 08:29
ООН обсудит расследование военных преступлений в Украине

В Женеве сегодня открывается ежегодная сессия Совета по правам человека ООН, в рамках которой планируется обсудить расследование военных преступлений, совершенных на территории Украины с начала российского вторжения.

Как передает Report со ссылкой на AFP, тема войны в Украине, как ожидается, станет доминирующей на встрече, которая открывается спустя несколько дней после того, как Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию с требованием к России немедленно вывести войска из соседней страны.

"Мы хотим, чтобы эта сессия показала, как показала и Генеральная Ассамблея ООН, что мир стоит бок о бок с Украиной", - сказал накануне открытия сессии постоянный представитель Британии в ООН Саймон Мэнли.

Сессия продлится рекордные шесть недель, на ее открытии в понедельник выступит генсек ООН Антониу Гутерриш, а в общей сложности в первую неделю ожидаются выступления около 150 глав государств и правительств, в том числе представителей США, Китая, Украины и Ирана.

В четверг ожидается выступление замглавы МИД России Сергея Рябкова. В прошлом году, когда на заседании Совета начали показывать выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, многие дипломаты покинули зал.

"Мы считаем, что Россия не заслуживает места в этом зале, - сказала журналистам постпред Украины Евгения Филипенко. - Мы будем действовать соответствующим образом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT Ukraynadakı hərbi cinayətlərin araşdırılmasını müzakirə edəcək

Экслюзивные новости

Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi