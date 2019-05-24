ООН обнаружила в Ираке 12 массовых захоронений

В Ираке найдено 12 массовых захоронений жертв террористической организации "Исламское государство".

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, группа иракских экспертов по разведке при поддержке экспертов из Турции, Швеции, Германии и Саудовской Аравии пролила свет на очередные преступления террористической группировки.

Согласно совместному отчёту представителей Ирака и ООН в связи с обнаруженными фактами, группа иракских военнослужащих была казнена террористами в городе Тикрит в 2014 году. Также стало известно, что ИГ совершило массовое убийство в 2016 году в Мосуле.