ООН обнародовало число погибших в Украине

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ С апреля прошлого года в Украине погибли 4808 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, с середины апреля по 6 января 2015 года на востоке Украины были убиты по меньшей мере 4808 человек, включая 298 на борту разбившегося малайзийского Boeing, и 10468 получили ранения", - говорится в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). В предыдущем отчете УКГВ, представленном в конце декабря, сообщалось о 4771 погибших и 10360 раненных.

В ООН отмечают, 1,634 млн. человек вынуждены были покинуть свои места проживания.