ООН обнародовала количество погибших и раненых мирных жителей в Украине

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 1 июня составили 9 151 гражданских (днем ранее – 9 094), в том числе 4 169 погибших (4 149).

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 1 июня составили 9 151 гражданских (днем ранее – 9 094), в том числе 4 169 погибших (4 149).

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе относительно данных ООН.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибло 1 580 мужчин, 1 038 женщин, 102 мальчика и 99 девочек, тогда как пол 67 детей и 1 283 взрослых пока не удалось установить.

Среди 4 982 раненых – 140 мальчиков и 115 девочек, а также 168 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению со сводкой днем ранее погиб один ребенок.