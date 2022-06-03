ООН обнародовала количество погибших и раненых мирных жителей в Украине

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия военную операцию против Украины, до 24:00 1 июня составили 9 151 гражданских (днем ранее – 9 094), в том числе 4 169 погибших (4 149).
"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе относительно данных ООН.
"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.
По подтвержденным данным ООН, погибло 1 580 мужчин, 1 038 женщин, 102 мальчика и 99 девочек, тогда как пол 67 детей и 1 283 взрослых пока не удалось установить.
Среди 4 982 раненых – 140 мальчиков и 115 девочек, а также 168 детей, пол которых пока не удалось установить.
По сравнению со сводкой днем ранее погиб один ребенок.